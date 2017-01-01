Дні вшанування героїв Небесної сотні. У центрі столиці перекриють рух транспорту

18–22 лютого в центрі столиці тимчасово заборонять рух транспортних засобів

Відповідно до листа Головного управління Національної поліції у місті Києві від 14 лютого 2017 року №942/125/01/19-2017, рух транспортних засобів у центральній частині Києва буде тимчасово заборонено 18–22 лютого з 7:00 і до закінчення заходів, присвячених третій річниці Революції гідності та вшануванню пам’яті загиблих героїв Небесної сотні.

Так, перекриватимуть рух транспорту на ділянках:

вул. Хрещатик (на відрізку від вул. Богдана Хмельницького до буд. №3 на вул. Хрещатик);

вул. Михайлівській (на відрізку від вул. Хрещатик до перетину з вул. Костьольною);

вул. Архітектора Городецького, вул. Ольгинській і вул. Інститутській (на відрізку від алеї Героїв Небесної Сотні до перехрестя вул. Інститутської і Шовковичної).

Відповідно до розпорядження КМДА, на час проведення заходів буде внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить зазначеними вулицями.