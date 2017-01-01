До Дня Києва столична влада підготувала сюрприз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко

«До святкування Дня Києва ми готуємо насичену програму, а напередодні відкриємо оновлений Київський велотрек»

Столиця готується до святкування Дня Києва: цієї суботи відкриють оновлений Київський велотрек, а за тиждень – парк «Наталка» на Оболоні. Загалом же, на киян очікує насичена святкова програма зі спортивними заходами, фестивалями та концертами. Про це в інтерв’ю телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє «Главком».

«Київський велотрек, побудований у 1913-ому році, найстаріший не лише в Україні, а й у всій Європі. Колишня влада хотіла його знищити та забудувати його територію, однак нам разом із громадськістю вдалося відстояти велотрек. І ми його не лише відновили, а й модернізували – він стане центром велосипедної культури міста, де можна займатися спортом та відпочивати. І вже завтра, 20 травня, ми його урочисто відкриємо», - розповів Віталій Кличко.

Мер додав, що на гостей церемонії відкриття велотреку чекає світло-музичне шоу, а вдень там відбудуться змагання з велосипедного спорту, вулицями ж столиці проїде велопарад.

«І ми запрошуємо всіх небайдужих до спорту на відкриття оновленого Київського велотреку», - наголосив Віталій Кличко.

Також до Дня Києва, за словами мера, відкриється друга черга парку «Наталка» на Оболоні.

«Цей парк має стати «золотим» стандартом для всіх парків столиці – з якісними велодоріжками, облаштованою територією, сучасним сервісом та інфраструктурою. Тут будуть дитячі та спортивні майданчики, зона стріт-воркауту. І я впевнений: щороку ми презентуватимемо по кілька таких парків у різних районах столиці», – підкреслив міський голова.

Віталій Кличко зазначив, що 27-28 травня Київ відзначатиме День міста. У столиці буде облаштовано багато майданчиків, де відбудуться спортивні, розважальні заходи, виставки, фестивалі та концерти.

«У ці дні погода має бути сонячною, і ми розраховуємо, що багато киян та гостей столиці долучаться до святкувань. А наше завдання – створити справді святковий настрій», – наголосив Віталій Кличко.