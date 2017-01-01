До Дня закоханих «Київпастранс» надує кульки

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З нагоди Дня Святого Валентина комунальне підприємство «Київпастранс» вирішило зробити киянам сюрприз.

14 лютого кияни та гості столиці зможуть проїхатись у тематично прикрашеному громадському транспорті на наступних маршрутах:

автобусних №№ 24,51,62,114:

тролейбусних №№ 6,14,15,16,18,38;

трамвайних № 3,8,18;

київський фунікулер.

*Буде прикрашено по одній одиниці на кожному вищевказаному маршруті.

Підприємство нагадує пасажирам, щоб навіть у святковий день вони не забували компостувати квитки за проїзд.

«Це ще не всі сюрпризи, які «Київпастранс» приготував для пасажирів громадського транспорту на День Святого Валентина. Ми хочемо відволікти наших пасажирів від буденності та додати трохи романтики у їх життя. Сподіваюсь, що тематично прикрашений транспорт створить усім святковий настрій!», - повідомив генеральний директор КП "«Київпастранс» Дмитро Левченко.

14 лютого 2017 року на Нижній станції Київського фунікулера всі бажаючі можуть поєднати серця і отримати свідоцтво про єднання, яке дасть можливість одноразового безкоштовного проїзду на верхню станцію.