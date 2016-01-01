До уваги киян та гостей столиці! На дорогах міста очікується ожеледиця
- 19 Грудня, 17:05
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З метою запобігання травматизму та уникнення аварійних ситуацій будьте обережними під час пересування містом
За прогнозом Українського гідрометцентру, 20 грудня в Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер переважно північний, 5–10 м/с. Температура протягом доби близько 0°.
Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА попереджає про можливість виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах столиці. Через ускладнення погодних умов водіїв закликають утримуватися за можливості від поїздок на власному транспорті.