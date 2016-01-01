До уваги киян та гостей столиці! На дорогах міста очікується ожеледиця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З метою запобігання травматизму та уникнення аварійних ситуацій будьте обережними під час пересування містом

За прогнозом Українського гідрометцентру, 20 грудня в Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер переважно північний, 5–10 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА попереджає про можливість виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах столиці. Через ускладнення погодних умов водіїв закликають утримуватися за можливості від поїздок на власному транспорті.