До уваги водіїв! Центральні вулиці Києва перекриті

27 травня у центрі столиці перекриють рух під час міжнародних змагань із велосипедного та легкоатлетичного спорту

Нагадуємо, що завтра, 27 травня, в рамках святкування Дня Києва відбудеться низка міжнародних спортивних змагань, за маршрутами яких заплановано перекриття руху транспорту в центральній частині столиці.

Зокрема, з 8:30 до 15:00 під час спортивно-масового легкоатлетичного заходу «Kiev Euro Marathon» перекриють рух транспорту за таким маршрутом: старт із вул. Великої Васильківської, 55 (НСК «Олімпійський») через Північні ворота – вул. Саксаганського – вул. Шота Руставелі – вул. Жилянська – вул. Велика Васильківська до станції метро «Либідська» – розворот перед вулицею Івана Кудрі – вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультурна до НСК «Олімпійський» через Південні ворота – фініш на НСК «Олімпійський» (загалом 7 кіл, 6000 м кожне).

Із 08:00 до 13:00 під час міжнародних змагань із велосипедного спорту «Race Horizon Park Maidan» передбачене поетапне перекриття руху (на час проходження колони) за маршрутом: Європейська площа – вул. Хрещатик – б-р Тараса Шевченка – просп. Перемоги – розворот біля станції метро «Нивки» – просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Європейська площа.

Із 13:00 до 18:00 під час міжнародних змагань із велосипедного спорту «Horizon Park Women Challenge» заплановане поетапне перекриття руху (на час проходження колони) за маршрутом: Європейська площа – вул. Хрещатик – б-р Тараса Шевченка – просп. Перемоги – розворот біля станції метро «Нивки» –просп. Перемоги – б-р Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Європейська площа.

Карта обмеження.