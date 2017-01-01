До уваги водіїв! Обмежено рух у Печерському районі

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Рух автотранспорту на естакадному з’їзді з вулиці Кіквідзе на вулицю Саперно-Слобідську буде частково обмежено

У рамках виконання робіт з поточного ремонту штучних споруд з 15 березня розпочинається ремонт бетонних плит естакадного з’їзду з вул. Кіквідзе на вул. Саперно-Слобідську, у зв’язку з чим буде тимчасово обмежено рух транспорту у місці виконання робіт.

Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливістю обирати інші маршрути руху.