  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    До уваги водіїв! Обмежено рух у Печерському районі

    • Сьогодні, 10:15
    • Розсилка

    Рух автотранспорту на естакадному з’їзді з вулиці Кіквідзе на вулицю Саперно-Слобідську буде частково обмежено

    У рамках виконання робіт з поточного ремонту штучних споруд з 15 березня розпочинається ремонт бетонних плит естакадного з’їзду з вул. Кіквідзе на вул. Саперно-Слобідську, у зв’язку з чим буде тимчасово обмежено рух транспорту у місці виконання робіт.

    Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливістю обирати інші маршрути руху.

    ЖКГ Київ благоустрій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ