  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    До уваги водіїв! Рух транспорту на естакадному з’їзді з Дніпровського узвозу буде обмежено

    • Сьогодні, 12:48
    • Розсилка

    Проводяться дорожно-ремонтні роботи

    З 9:00 до 18:00 6 квітня на естакадному з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе, біля станції метро «Дніпро», триватиме ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини. У зв’язку з цим рух автотранспорту в місці виконання робіт буде частково обмежено. Про це інформують у КК «Київавтодор».

    Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

    Раніше «Главком» повідомляв, на вихідні буде перекрито рух на столичних вулицях і мостах.

    Читайте також
    ЖКГ Київ благоустрій ремонт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ