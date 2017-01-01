До уваги водіїв! Рух транспорту на естакадному з’їзді з Дніпровського узвозу буде обмежено

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Проводяться дорожно-ремонтні роботи

З 9:00 до 18:00 6 квітня на естакадному з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе, біля станції метро «Дніпро», триватиме ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини. У зв’язку з цим рух автотранспорту в місці виконання робіт буде частково обмежено. Про це інформують у КК «Київавтодор».

Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Раніше «Главком» повідомляв, на вихідні буде перекрито рух на столичних вулицях і мостах.