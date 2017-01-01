До уваги водіїв! У центрі Києва запрацював новий світлофор

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На перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Леонтовича працює світлофор

У центрі столиці запрацював новозбудований світлофорний об’єкт у місці примикання вулиці Леонтовича до вулиці Богдана Хмельницького. Головною підставою для його спорудження стали регулярні затори на бульварі Тараса Шевченка через низьку пропускну здатність вулиці Леонтовича. Як наслідок – автомобілі під час руху з бульвару ліворуч, на вулицю Леонтовича, накопичувалися на тому перехресті, що ускладнювало рух бульваром.

«Наразі в центральній частині міста інтенсивність руху як автомобілів, так і пішоходів дуже висока, тож впорядкування руху за допомогою світлофорів – цілком дієвий метод поліпшення ситуації із заторами. Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР) дозволяє дистанційно налагоджувати синхронізацію роботи світлофорних об’єктів, щоб поліпшити рух автотранспорту», – зазначив директор КП «Київдорсервіс» Віктор Черній.

При цьому пішохідні переходи лишаються наземними, а отже, доступними для всіх категорій пішоходів, у тому числі й людей із обмеженою мобільністю.

Співробітники Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки КП «Київдорсервіс» налагодили синхронізовану роботу нового світлофорного об’єкту зі світлофорним об’єктом у місці примикання вулиці Леонтовича до бульвар Тараса Шевченка.

Станом на 3 січня 2017 року до системи АСКДР підключено 215 світлофорів із понад 600 наявних у місті. Система охоплює переважно центральні райони та кілька важливих магістралей, що дозволяє забезпечувати їх злагоджену роботу – як шляхом синхронізації фаз сигналів кількох світлофорів, так і через упровадження маршрутів у режимі «зелена хвиля».