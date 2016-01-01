Дороги Києва незвично порожні від автотранспорту

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Популярний сервіс «Яндекс Пробки» показує рівень пробок у столиці - 1 бал

На відміну від минулих років, коли мешканці Києва заповнювали вулиці столиці в останні дні перед святкуванням Нового року, масово їздили за покупками та відвідували ярмарки, цьогорічний рівень завантаження автодоріг у місті навдивовижу низький.

>Про це свідчать дані популярного в українців сервісу «Яндекс Пробки», які рівень пробок у Києві визначають на рівні 1 балу за 10-бальною шкалою.

Примітно, що ще вчора 30 грудня, пробки на дорогах Києва складали 6 балів. Зокрема, найбільші пробки спостерігалися на правому березі Києва, зокрема на бульварі Тараса Шевченка та Лесі Українки, проспекті Перемоги, Хрещатику, вул. Прорізній, Володимирській, Саксаганського, Михайлівській, Січових Стрільців, Великій Житомирській, В'ячеслава Чорновола, а також на Володимирському узвозі, вул. Михайла Грушевського та Набережному шосе. На лівому березі було столиці ускладнено рух в районі станцій метро «Лівобережна», «Бориспільська» і «Лісова», а також на проспекті Петра Григоренка, на Дарницькій площі, проспекті Соборності та проспекті Юрія Гагаріна.