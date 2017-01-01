  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Дві бригади рятувальників визволяли учасників ДТП у Києві

    • Сьогодні, 16:16
    • Розсилка

    На лівому березі столиці сталося лобове зіткнення автомобілів

    Сьогодні, 11 лютого, в Дарницькому районі столиці на Харківському шосе зіткнулися дві іномарки.
    Про це повідомляє кореспондент ГолосUA.

    Виходячи з характеру пошкоджень авто, сталося лобове зіткнення, і є висока ймовірність того, що водії постраждали. На місці працюють екіпаж патрульних і дві бригади ГСЧС, які задіяли специнструмент. Про інші подробиці поки не відомо.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Дві бригади рятувальників визволяли учасників ДТП у Києві
    Дві бригади рятувальників визволяли учасників ДТП у Києві
    Дві бригади рятувальників визволяли учасників ДТП у Києві

    Джерело: Голос.ua
    ДТП Київ рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ