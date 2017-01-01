Дві бригади рятувальників визволяли учасників ДТП у Києві
- Сьогодні, 16:16
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На лівому березі столиці сталося лобове зіткнення автомобілів
Сьогодні, 11 лютого, в Дарницькому районі столиці на Харківському шосе зіткнулися дві іномарки.
Про це повідомляє кореспондент ГолосUA.
Виходячи з характеру пошкоджень авто, сталося лобове зіткнення, і є висока ймовірність того, що водії постраждали. На місці працюють екіпаж патрульних і дві бригади ГСЧС, які задіяли специнструмент. Про інші подробиці поки не відомо.
Джерело: Голос.ua