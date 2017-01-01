Фестиваль писанок у Києві зняли з висоти пташиного польоту

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Фото: Ведомости-Украина Фестиваль писанок на Софійській площі

Всеукраїнський фестиваль писанок в столиці

У Києві працює Фестиваль писанкового шаленства, де зібрані роботи найкращих художників та просто аматорів.

У цьому році в столиці покажуть рекордну кількість мега-писанок - 858 штуки. 374 з них розписані українськими художниками в авторському стилі - їх розмістили на Софійській площі. На Михайлівській площі будуть виставлені інші писанки, що представляють традиційні розписи регіонів України, а також розписані дітьми.

Майстерності виготовлення одного з головних атрибутів Великодня охочих можна навчитися відразу на площі.

Виставка, яка у Києві стартувала 8 квітня буде працювати два тижні, до 23 квітня 2017 року.

Раніше «Главком» повідомляв про викрадення одного із експонатів.







