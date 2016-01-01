Фінал змагань із вогневої підготовки «Снайпер столиці» відбудеться під Києвом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

21 грудня серед збірних команд навчальних закладів Києва відбудеться фінал змагань із вогневої підготовки «Снайпер столиці»

21 грудня об 11:00 відбудеться фінальний етап міських військово-спортивних змагань із вогневої підготовки «Снайпер столиці» серед збірних команд навчальних закладів Києва. Захід відбудеться на базі військової частини №3027 Північного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України (Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці).

У програмі змагань передбачено виконання вправ із вогневої підготовки, показові стрільби снайперів військової частини №3027, огляд нового сучасного кінологічного центру та показові заняття кінологів Нацгвардії, ознайомлення з роботою мобільного інформаційного центру. Також у рамках заходу працюватиме виставка сучасних зразків військової техніки та озброєння Національної гвардії.

Основною метою змагань є військово-патріотичне виховання допризовної молоді, популяризація спортивно-технічних і прикладних видів спорту.

У заході візьмуть участь представники командування Національної гвардії України, департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, Київського міського військового комісаріату та інші.