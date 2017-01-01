Французька весна у Києві: рух транспорту у центральній частині міста буде обмежено

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Київ, вулиця Володимирська

1 квітня буде тимчасово заборонено рух усіх видів транспорту деякими вулицями у центральній частині столиці

1 квітня з 19:00 до 23:00 буде заборонено рух усіх видів транспорту вул. Малою Житомирською, Софійською, пров. Рильським, Володимирським проїздом та вул. Володимирською (від вул. Ірининської до вул. Великої Житомирської) у зв’язку з проведенням фестивалю «Французька весна в Україні» на Софійській площі. Підписане відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації № 286.

На час проведення заходу у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить через місце проведення Фестивалю, буде змінено.

Зазначимо, що 1 квітня рух транспорту на вул. Хрещатик з 19:00 до 22:00 буде дозволено.

Окрім того, у зв’язку проведенням «Французької весни в Україні», буде відключено зовнішнє освітлення на Софійській площі та вул. Володимирській з 20:00 31 березня до 01:00 1 квітня та з 20:00 до 22:00 1 квітня.

Нагадаємо, що протягом квітня у столиці триватиме низка подій у рамках 14-ої «Французької весни в Україні». Так, починаючи вже з 1 квітня 2017 року на Софійській площі французька компанія «Deus Ex Machina» презентує виставу «Галілео». Загалом протягом квітня на фестивалі «Французька весна в Україні» киян та гостей столиці чекатимуть допрем’єрні покази свіжих кінострічок, французький короткий метр, концерти, виставки, інтелектуальні обміни, вистави і багато інших не менш цікавих проектів.