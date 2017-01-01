  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Геращенко: Правоохоронець, який першим стріляв у Княжичах, залишився живим

    • Сьогодні, 07:00
    • Розсилка

    Про порушення закону учасниками трагічного інциденту розповів радник міністра МВС.

    Працівники поліції перед тим, як почати стріляти, мали б сказати «стій, поліція, кинь зброю і так далі». Один із працівників поліції цього не зробив, почав стріляти першим.

    Про це заявив в ефірі телеканала ZIK нардеп та радник міністра МВС Антон Геращенко у відповідь на запитання про нечистих на руку правоохоронців, які спричинили конфлікт зі страшною стріляниною в Княжичах.

    Читайте також

    Народний депутат зазначив, що для того, щоб судити про те, що відбувалося в Княжичах, замало прочитати  пости блогерів.

    «Я вникав у це питання. Краще за мене знайомий зі справою слідчий, прокурори. Я ж можу сказати, що там був ряд системних помилок, зокрема людський фактор», – зауважив радник міністра внутрішніх справ.

    Геращенко заявив, що йдеться про різні ситуації, зокрема те, коли правоохоронець мав би вигукнути про те, що стрілятиме, попередити про це, проте у Княжичах цього чомусь не зробив і відкрив стрілянину першим.

    «Можу сказати, що цей працівник поліції залишився живим. І я думаю, що він має понести покарання», – висловив переконання радник Авакова. Також нардеп Геращенко пообіцяв, що у справі стрілянини в Княжичах обов’язково будуть вироки.

    Нагадаємо, в ніч на неділю, 4 грудня, в селищі Княжичі Броварського району сталася трагедія, внаслідок якої загинуло п'ятеро співробітників поліції та Держслужби охорони

    За фактом трагедії у Княжичах з Нацполіції звільнено 8 осіб, 12 отримали дисциплінарні стягнення.

    Джерело: Публичніе люди

    Читайте також
    Національна поліція України кримінал Арсен Аваков Антон Геращенко Київщина вбивство поліцейських
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ