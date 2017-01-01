Геращенко: Правоохоронець, який першим стріляв у Княжичах, залишився живим

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Про порушення закону учасниками трагічного інциденту розповів радник міністра МВС.

Працівники поліції перед тим, як почати стріляти, мали б сказати «стій, поліція, кинь зброю і так далі». Один із працівників поліції цього не зробив, почав стріляти першим.

Про це заявив в ефірі телеканала ZIK нардеп та радник міністра МВС Антон Геращенко у відповідь на запитання про нечистих на руку правоохоронців, які спричинили конфлікт зі страшною стріляниною в Княжичах.

Народний депутат зазначив, що для того, щоб судити про те, що відбувалося в Княжичах, замало прочитати пости блогерів.

«Я вникав у це питання. Краще за мене знайомий зі справою слідчий, прокурори. Я ж можу сказати, що там був ряд системних помилок, зокрема людський фактор», – зауважив радник міністра внутрішніх справ.

Геращенко заявив, що йдеться про різні ситуації, зокрема те, коли правоохоронець мав би вигукнути про те, що стрілятиме, попередити про це, проте у Княжичах цього чомусь не зробив і відкрив стрілянину першим.

«Можу сказати, що цей працівник поліції залишився живим. І я думаю, що він має понести покарання», – висловив переконання радник Авакова. Також нардеп Геращенко пообіцяв, що у справі стрілянини в Княжичах обов’язково будуть вироки.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 4 грудня, в селищі Княжичі Броварського району сталася трагедія, внаслідок якої загинуло п'ятеро співробітників поліції та Держслужби охорони.

За фактом трагедії у Княжичах з Нацполіції звільнено 8 осіб, 12 отримали дисциплінарні стягнення.

Джерело: Публичніе люди