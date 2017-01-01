«Голокост Кабаре»: у Києві відбудеться прем'єра вистави про нацистського злочинця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П'єса «Суд над Джоном Дем'янюком. Голокост кабаре» - неординарний погляд на один з найбільш гучних судових процесів в світі

28 квітня на сцені київського концерт-холу «Bel'etage» відбудеться прем'єра вистави «Голокост Кабаре».

Вистава створена за однойменною п'єсою канадського драматурга Джонатана Гарфінкеля. В її основі - історія життя одного з найбільш одіозних учасників судових процесів над нацистськими злочинцями – Івана «Джона» Дем'янюка. Івана визнали винним у військових злочинах, які він здійснював будучи охоронцем у кількох нацистських концтаборах під час Другої світової війни.

«Дем'янюк - більше, ніж простий обвинувачений, - зазначив в одному з інтерв'ю автор п'єси, - Він став символом спроби знайти винних в кошмарах Другої світової війни».

П'єса «Суд над Джоном Дем'янюком. Голокост кабаре» вже мала успіх та резонанс в Німеччині, Канаді та Америці.

Російською мовою п'єса прозвучить вперше. Автор перекладу - Анна Авзан (Італія, Росія), композитор - Дмитро Саратський (Україна), режисер - Ілля Мощицкій (Росія). У ролях: Йосип Кошелевич, Філіп Могильницький, Андрій Кондрат’єв, Анастасія Балуєва, Анастасія Кіпіна, Алішер Умаров.