Гонитва на Оболоні: поліція влаштувала перестрілку з таксі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві сталася перестрілка поліцейських із таксистом.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник радикальної націоналістичної організації С14 Євген Карась.

«Водилу застрелили. Якась мразь, чи ні - поки невідомо. Проте поліція україномовна і дуже спокійна. Мають впевнений вигляд, ніби знають, за ким гналися. Подивимося, чим це все закінчиться», - написав Карась.

Як повідомляють інші джерела, до поліції надійшов виклик, що в одному з легкових авто сидять люди зі зброєю. Коли патрульні під'їхали до місця, з легковика по них відкрили вогонь. Стріляли імовірно з травматичного пістолета. Одна з куль потрапила в скло поліцейського авто.

Далі почалася гонитва, під час якої правоохоронці кілька разів вистрілили в транспортний засіб. В результаті автомобіль зі стрільцем вдалося заблокувати, проте люди, які перебували всередині (їхня кількість не відома), покинули салон. Поруч з авто правоохоронці виявили сліди крові.

Джерело: Обозреватель