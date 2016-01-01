Гонитва на Оболоні: поліція влаштувала перестрілку з таксі
- 20 Грудня, 20:22
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Розсилка
У Києві сталася перестрілка поліцейських із таксистом.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник радикальної націоналістичної організації С14 Євген Карась.
«Водилу застрелили. Якась мразь, чи ні - поки невідомо. Проте поліція україномовна і дуже спокійна. Мають впевнений вигляд, ніби знають, за ким гналися. Подивимося, чим це все закінчиться», - написав Карась.
Як повідомляють інші джерела, до поліції надійшов виклик, що в одному з легкових авто сидять люди зі зброєю. Коли патрульні під'їхали до місця, з легковика по них відкрили вогонь. Стріляли імовірно з травматичного пістолета. Одна з куль потрапила в скло поліцейського авто.
Далі почалася гонитва, під час якої правоохоронці кілька разів вистрілили в транспортний засіб. В результаті автомобіль зі стрільцем вдалося заблокувати, проте люди, які перебували всередині (їхня кількість не відома), покинули салон. Поруч з авто правоохоронці виявили сліди крові.
Джерело: Обозреватель