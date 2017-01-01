Грабіж серед білого дня: злочинець зірвав з шиї киянина золотий ланцюжок

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Правоохоронці оперативно затримали грабіжника

Інцидент трапився вранці на вулиці Васильківській. Зловмисникпідбіг до чоловіка та зірвав з шиї золотий ланцюжок. Після цього віннамагався втекти, але його затримали поліцейські, які патрулювалинеподалік.

Про інформує сайт Національної поліції, повідомляє «Главком».

До правоохоронців із заявою про грабіж звернувся 27-річний мешканецьКиєва. Отримавши прикмети нападника, поліцейські помітили неподалік відмісця вчинення кримінального правопорушення чоловіка, схожого за описом, та затримали його у порядку статті 208 Кримінальногопроцесуального кодексу України.

В управлінні поліції, куди доставили затриманого, потерпілий його упізнав. 31-річний нападник раніше проблем із законом не мав, свою провинувизнав.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальнепровадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.Зловмиснику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.