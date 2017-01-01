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    Грабіж серед білого дня: злочинець зірвав з шиї киянина золотий ланцюжок

    • Сьогодні, 12:18
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    Правоохоронці оперативно затримали грабіжника

    Інцидент трапився вранці на вулиці Васильківській. Зловмисникпідбіг до чоловіка та зірвав з шиї золотий ланцюжок. Після цього віннамагався втекти, але його затримали поліцейські, які патрулювалинеподалік.

    Про інформує сайт Національної поліції, повідомляє «Главком».

    До правоохоронців із заявою про грабіж звернувся 27-річний мешканецьКиєва. Отримавши прикмети нападника, поліцейські помітили неподалік відмісця вчинення кримінального правопорушення чоловіка, схожого за описом, та затримали його у порядку статті 208 Кримінальногопроцесуального кодексу України.

    В управлінні поліції, куди доставили затриманого, потерпілий його упізнав. 31-річний нападник раніше проблем із законом не мав, свою провинувизнав.

    Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальнепровадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.Зловмиснику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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