Графік роботи громадського транспорту столиці під час проведення «Євробачення-2017»

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Громадський транспорт

Організація роботи громадського транспорту під час проведення міжнародного пісенного конкурсу

У зв’язку з проведенням основних заходів пісенного конкурсу «Євробачення» в Міжнародному виставковому центрі роботу громадського транспорту буде подовжено:

у ніч із 11 на 12 травня – на дві години;

у ніч з 12 на 13 травня та з 13 на 14 травня – на три години.

Разом із тим, як повідомляє КП «Київпастранс», після проходження останніх поїздів метрополітену буде організовано перевезення на маршрутах, які проходять біля станцій метро, а саме:

тролейбусних – №№3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50К;

трамвайних – №№1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;

автобусних звичайного режиму руху – №№18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;

автобусних у режимі маршрутного таксі – №№150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.

Роботу фунікулера буде подовжено: