Громадський транспорт Оболоні та Троєщини працює за спеціальним режимом

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Громадський транспорт столиці

30 та 31 грудня автобуси № 2, 73 та тролейбуси № 37А змінять рух через проведення передноворічних ярмарків.

30 та 31 грудня 2016 року в зв’язку з проведенням передноворічних ярмарків вносяться зміни в роботу тролейбусів маршруту № 37А та автобусів маршрутів № 2, 73, а саме:

30 грудня 2016 року на вул. Героїв Севастополя, на ділянці від просп. Космонавта Комарова до вул. Василя Чумака, рух автобусів маршруту № 2 в напрямку ст. м. «Шулявська» буде організовано за трасою: просп. Академіка Корольова – вул. 9 травня – просп. Відрадний – вул. Пост-Волинська – вул. Новопольова – вул. Суздальська – просп. Відрадний – вул. Героїв Севастополя – вул. Академіка Стражеска – б-р Вацлава Гавела (б-р Івана Лепсе) – вул. Гарматна – просп. Перемоги – ст. м. «Шулявська» (без заїду на вул. Академіка Каблукова та вул. Героїв Севастополя);

31 грудня 2016 року на вул. Марини Цвєтаєвої, на ділянці від просп. Маяковського до вул. Закревського, рух тролейбусів маршруту № 37А буде організовано за трасою тролейбусів маршруту № 37;

31 грудня 2016 року на просп. Оболонському, на ділянці від вул. Героїв Дніпра до вул. Маршала Тимошенка, рух автобусів маршруту № 73 в напрямку вул. Милославської буде організовано за трасою: ст. м. «Героїв Дніпра» – вул. Героїв Дніпра – вул. Зої Гайдай – вул. Маршала Тимошенка – просп. Оболонський, далі за діючою трасою. Читайте також Швидкісний трамвай пропонують продовжити до Палацу спорту 28 Грудня, 11:30 Як буде працювати столичний транспорт у новорічну ніч 28 Грудня, 10:44



Ознайомитися з роботою автобусів маршрутів №№ 2, 73 та тролейбусного маршруту № 37А можна на сайті www.kpt.kiev.ua у розділі ПАСАЖИРАМ - Маршрути та розклад руху.