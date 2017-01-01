Громадський транспорт столиці змінює графік роботи (схеми маршрутів)

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Через проведення ярмарків рух автобусів маршрутів №№ 61, 98, 101 і тролейбусів маршруту № 34 буде змінено

У суботу, 25 березня, в зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків у роботу автобусів маршрутів №№ 61, 98, 101 та тролейбусів маршруту № 34 вносяться зміни. Про це повідомляють у КП «Київпастранс».

Так, зазначені маршрути курсуватимуть:

на вул. Олександра Сабурова, на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського, рух автобусів маршруту № 61 буде організовано: від вул. Милославської до вул. Градинської за діючою трасою, далі – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;

на вул. Олександра Сабурова, на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського, рух автобусів маршруту № 98 буде організовано: від вул. Милославської до вул. Оноре де Бальзака за діючою трасою, далі – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;

на вул. Милославській, на ділянці від просп. Володимира Маяковського до вул. М. Закревського рух автобусів маршруту № 101 буде організовано: від ст. м. «Петрівка» до вул. Закревського за діючою трасою, далі – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Милославська.

на вул. Йорданській рух тролейбусів маршруту № 34 буде організовано так: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – ст. м. «Мінська» – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери.

Ознайомитися з роботою автобусів маршрутів №№ 61, 98, 101 і тролейбусного маршруту № 34 можна на сайті комунального підприємства в розділі: Пасажирам – Маршрути та розклад руху.