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    Громадський транспорт, який курсує Хрещатиком, буде робити за графіком вихідного дня

    • Сьогодні, 22:31
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    Автобусний маршрут №24
    Автобусний маршрут №24

    21-24 квітня автобуси маршрутів № 24 та № 114 курсуватимуть за графіком вихідного дня

    Із 12:00 21 квітня до 06:00 24 квітня на час проведення Національних змагань «Ігри нескорених» та перекриття руху транспорту на вулиці Хрещатик (на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького), вносяться зміни в роботу автобусів маршрутів № 24 та № 114.

    Як повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс», вони курсуватимуть на трасі за маршрутом вихідного дня.

    Ознайомитися з розкладами руху громадського наземного транспорту можна на сайті www.kpt.kiev.ua у розділі «Пасажирам – Маршрути та розклад руху».

    Київ громадський транспорт
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