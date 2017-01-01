Громадський транспорт, який курсує Хрещатиком, буде робити за графіком вихідного дня

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Автобусний маршрут №24

21-24 квітня автобуси маршрутів № 24 та № 114 курсуватимуть за графіком вихідного дня

Із 12:00 21 квітня до 06:00 24 квітня на час проведення Національних змагань «Ігри нескорених» та перекриття руху транспорту на вулиці Хрещатик (на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького), вносяться зміни в роботу автобусів маршрутів № 24 та № 114.

Як повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс», вони курсуватимуть на трасі за маршрутом вихідного дня.

Ознайомитися з розкладами руху громадського наземного транспорту можна на сайті www.kpt.kiev.ua у розділі «Пасажирам – Маршрути та розклад руху».