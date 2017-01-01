Гройсман почав наводити лад в країні з урядового квартала (фото)

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Маляра фарбують фасад Клубу Кабміна

На вулицю Інститутську вийшли маляра

Сьогоні, 24 березня, в центрі Києва з самого ранку господарча служба Кабміну почала наводити порядок в урядовому кварталі.

Почала бригада малярів і штукатурів з Клубу Кабміну.

Жіночки вже красили фасад будівлі, а чоловіки збирали ліса. Ще декілька робітників готували грунт для посіву трави.

Нагадаємо, що в уряді збираються покращувати життя українців в чотири етапи. Міністр соціальної політики України Андрій Рева визначив чотири пріоритети щодо здійснення урядом соціальної політики в Україні.



