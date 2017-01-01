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    Гройсман почав наводити лад в країні з урядового квартала (фото)

    • Сьогодні, 12:27
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    Маляра фарбують фасад Клубу Кабміна
    Маляра фарбують фасад Клубу Кабміна

    На вулицю Інститутську вийшли маляра

    Сьогоні, 24 березня, в центрі Києва з самого ранку господарча служба Кабміну почала наводити порядок в урядовому кварталі.

    Почала бригада малярів і штукатурів з Клубу Кабміну.

    Жіночки вже красили фасад будівлі, а чоловіки збирали ліса. Ще декілька робітників готували грунт для посіву трави.

    Нагадаємо, що в уряді збираються покращувати життя українців в чотири етапиМіністр соціальної політики України Андрій Рева визначив чотири пріоритети щодо здійснення урядом соціальної політики в Україні. 

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    Гройсман почав наводити лад в країні з урядового квартала (фото)
    Гройсман почав наводити лад в країні з урядового квартала (фото)
    Гройсман почав наводити лад в країні з урядового квартала (фото)
    Гройсман почав наводити лад в країні з урядового квартала (фото)
    Гройсман почав наводити лад в країні з урядового квартала (фото)
    Гройсман почав наводити лад в країні з урядового квартала (фото)
    Гройсман почав наводити лад в країні з урядового квартала (фото)
    Гройсман почав наводити лад в країні з урядового квартала (фото)
    Гройсман почав наводити лад в країні з урядового квартала (фото)
    Гройсман почав наводити лад в країні з урядового квартала (фото)


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