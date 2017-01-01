Густєлєв: Навесні ми здійснимо огляд шляхопроводів і мостів Києва із залученням експертів

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Окрім планової сезонної перевірки, навесні «Київавтодор» здійснить ретельний додатковий огляд шляхопроводів і мостів столиці, залучивши до цього експертів

Про це генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв заявив під час брифінгу на Шулявському шляхопроводі.

«Учора ми отримали від мера завдання додатково ретельно перевірити всі штучні споруди (шляхопроводи і мости) у Києві. Це 170 об’єктів. Сьогодні роботу вже розпочато, і після цього ми зможемо відзвітувати про стан споруд, про необхідний ремонт та подальшу експлуатацію. Перевірка відбуватиметься протягом весняного сезону із залученням спеціалізованих організацій», – наголосив він.

Олександр Густєлєв наголосив, що на сьогодні аварійних мостів у Києві немає, а обмежено придатними для експлуатації є 10 споруд.

«Щодо цих об’єктів є експертні висновки, згідно з якими проводяться необхідні роботи. Один з об’єктів – шляхопровід на проспекті Науки, де зараз триває реконструкція, розпочата в 2016 році», – зазначив керівник «Київавтодору».

Нагадаємо, що 27 лютого у Києві обвалився Шулявський міст. Через аварію заїзд на міст було закрито. Опівдні 28 лютого, після випробувань, рух Шулявським шляхопроводом було відкрито.