Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)

Станіслав Груздєв



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Анонси події обіцяли, що працівниці секс-індустрії проведуть акцію протесту у середмісті столиці

Сьогодні, 3 березня, вулицями столиці пройшов марш «працівників секс-індустрії». Учасники ходи у Міжнародний день захисту прав секс-працівників прийшли до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Адміністрації президента.

На акцію зібралися як прихильники, так і противники проституції в Україні. Хоча осіб, за права яких вийшли люди, чесно кажучи, помітно не було.

Як вже раніше повідомляв «Главком», основна вимога акції – виключення з Адміністративного кодексу статті 181-1, яка передбачає відповідальність за секс-роботу.