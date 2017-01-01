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    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)

    • Станіслав Груздєв
    • Сьогодні, 13:00
    • Розсилка

    Анонси події обіцяли, що працівниці секс-індустрії проведуть акцію протесту у середмісті столиці

    Сьогодні, 3 березня, вулицями столиці пройшов марш «працівників секс-індустрії». Учасники ходи у Міжнародний день захисту прав секс-працівників прийшли до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Адміністрації президента.

    На акцію зібралися як прихильники, так і противники проституції в Україні. Хоча осіб, за права яких вийшли люди, чесно кажучи, помітно не було.

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    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)
    Хто вийшов на марш повій у Києві (фото)

    Як вже раніше повідомляв «Главком», основна вимога акції – виключення з Адміністративного кодексу статті 181-1, яка передбачає відповідальність за секс-роботу.

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