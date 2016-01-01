Київенерго втратить монополію на постачання тепла

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Для киян скоро можуть знизити тарифи на опалення у зв'язку з ймовірністю позбавлення компанії «Київенерго» монопольного становища на надання киянам послуг.

Про це заявив заступник глави КМДА Петро Пантелеєв.

«В даний час ми завершили розробку проекту дорожньої карти, яка передбачає проведення конкурсу на управління активними міськими тепловими активами. Серед головних вимог влади Києва буде необхідність впровадити енергоефективні технології, поліпшити технічний стан мереж і теплогенераційних об'єктів. Крім того, важливе значення відводиться оптимізації витрат, оскільки це безпосередньо впливає на утворення тарифів», - повідомив Пантелеєв.

За словами чиновника, столична влада та ПАТ «Київенерго» не планують продовжувати контракт щодо надання послуг.

«Київтеплоенерго» поки що постачатиме тепло лише в будинки Дніпровського та Дарницького районів столиці.

«Для Києва це унікальна подія, оскільки муніципальне підприємство стає повноцінним учасником ринку теплоенергетики. Ще влітку Київрада передала в КП «Київтеплоенерго» частину теплових мереж міста Києва, яка з 2001 року перебувала в управлінні ПАТ «Київенерго». «Київтеплоенерго» здійснюватиме обслуговування 270 км мереж міста. Зараз КП отримало ліцензію на провадження господарської діяльності. Я переконаний, що саме міське підприємство, утворене громадою, зможе забезпечити ефективне управління тепловими активами міста. Це початок демонополізації ринку, яка необхідна для прозорого та справедливого формування тарифу», - говорить Пантелеєв.

Також заступник мера додав, що влада закупляє техніку для підприємства. «Вже придбано п'ять «аварійок», три екскаватори, кран-маніпулятор та лабораторію для визначення теплових втрат у мережах», - говорять в КМДА.

Джерело: Znaj.ua