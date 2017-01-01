«Київпастранс» вносить зміни у роботу нічного маршруту
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Зміни у роботі нічного маршруту №92Н
27 січня 2017 року о 3 год. буде скориговано одне відправлення нічного тролейбусного маршруту № 92Н «Залізничний вокзал «Південний» - просп.Свободи» з відповідними змінами у трасі руху у зв’язку з ремонтом контактної мережі тролейбуса по вулиці Щербаківського з 2год. 30хв. до 4 год. 15 хв:
- Із «Залізничного вокзалу«Південний»» - вул. Чорновола – вул. Січових Стрільців – Подільський узвіз - вул. Кирилівська – вул. Мостицька - вул. Наталії Ужвій - проспект Свободи;
- - з просп. Свободи по Наталії Ужвій - вул. Мостицька - вул. Кирилівська - Подільський узвіз - вул. Січових Стрільців - вул. Чорновола - Залізничний вокзал Південний;