Київрада розгляне петицію щодо знесення фасаду Театру на Подолі

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Київська міська рада прийняла до розгляду петицію про повернення історичного вигляду Андріївському узвозу та знесення нового фасаду театру. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Електронна петиція «Повернути історичний вигляд Андріївському узвозу, який є загальним спадком всього українського народу. Знести новий фасад театру та зобов’язати повернути історичний вигляд будинку» набрала необхідну, згідно з рішенням Київської міської ради «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій“, кількість голосів та прийнята до розгляду», — йдеться у повідомленні прес-служби.

Варто зазначити, що відповідна петиція набрала 10 009 голосів із мінімально необхідних 10 000.

При цьому у прес-службі зазначили, що київський міський голова Віталій Кличко доручив постійним комісіям Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування, а також із питань культури, туризму та інформаційної політики розглянути дану електронну петицію.

На сайті Київської міської ради зареєстровано електронну петицію з проханням повернути історичний вигляд Андріївському узвозу, знести новий фасад Київського драматичного театру на Подолі та повернути історичний вигляд будинку.

Нагадаємо, що 29 листопада на Андріївському узвозі було відкрито фасад нової будівлі театру.

Джерело: УНН