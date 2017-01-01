Київрада створила окремий Департамент спорту та молоді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з прийнятим рішенням Київради шляхом розділу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА утворюються дві різні профільні установи.

Таким чином надалі за розвиток освіти та спорту в столиці відповідатимуть окремі департаменти – Департамент освіти та науки і Департамент спорту та молоді. Таке рішення, зокрема, забезпечить безпосереднє підпорядкування профільному міністерству, що значно покращить роботу в сфері молоді та спорту. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

«Швидкий розвиток і розбудова Києва вимагає від виконавчої влади переглянути свою роботу та більш раціонально використовувати наявні людські ресурси. Київ – єдиний серед регіонів України, який до прийнятого рішення поєднував реалізацію державної політики у сферах освіти і науки та у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання. Такий стан справ істотно гальмував реалізацію міських і державних програм», – повідомила ініціатор проекту Ганна Старостенко.

За її словами, ДОНМС до реформування зазнавав суттєвого функціонального перенавантаження, адже в Києві знаходиться 4327 спортивних об’єктів, які потребують обліку, експертиз, інспекцій тощо. При цьому збільшилась кількість підпорядкованих ДЮСШ на 34 заклади і до 1000 зросла кількість масових і спортивних заходів.

«Міністерство молоді та спорту неодноразово порушувало питання створення профільного департаменту. Адже це рішення дозволяє спростити роботу всієї системи і раціонально сформувати структури управління, а отже – значно скоротити час на виконання доручень», – зазначила Ганна Старостенко.