Київводоканал роз'яснив, чому подорожчала вода

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«Нові тарифи на воду та водовідведення затверджені через підвищення вартості його складових, зокрема реагентів»

Із 12 травня набули чинності нові тарифи на холодну воду та водовідведення, встановлені постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 26 квітня 2017 року № 551 та № 552. Основні причини такого рішення – необхідність підтримання безперебійного водопостачання та водовідведення в столиці та області в умовах подорожчання основних складових тарифу. Про це повідомили в ПАТ «АК «Київводоканал».

Зокрема з серпня минулого року на 146% зросла вартість реагентів, що використовуються «Київводоканалом» для підготовки питної води та очищення стоків. Паливно-мастильні матеріали, необхідні для роботи техніки, подорожчали на 27%. А розмір сплачуваних підприємством податків і зборів зріс на 94%.

Ще одна складова тарифу – оплата праці співробітників. Як зазначають у «Київводоканалі», за 9 місяців середня зарплата в столиці зросла на 19%. У сфері промисловості вона вже давно сягнула за 10 тисяч гривень. У «Київводоканалі» у другій половині 2016 року її розмір становив 6,825 тис. грн. На підприємстві відбувається загрозлива тенденція, коли через неконкурентну оплату йдуть унікальні технічні фахівці, яких ніким замінити. Збільшилися витрати і на охорону праці.

У першому кварталі поточного року вартість електроенергії дещо зменшилась, що також вплинуло на нові тарифи на холодну воду та водовідведення в сторону зменшення.

Існує тенденція до зменшення обсягів водоспоживання населення за рахунок встановлення лічильників та економії, однак витрати підприємства на утримання господарства та забезпечення виробничих процесів постійно зростають. При цьому варто враховувати і постійне недоотримання коштів від несумлінних споживачів, які ухиляються від оплати послуг.

У цілому НКРЕКП збільшено тариф приблизно на 15%. При цьому частка послуг холодного водопостачання та водовідведення у структурі загальної квитанції за ЖКП залишається найменшою та становить всього 5-7% в залежності від площі квартири.

Детальніше про нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення – за посиланням: http://vodokanal.kiev.ua/ua/page-rozrakhynki-i-tarifi.