Киян кличуть розбирати головну сцену Євробачення
- Сьогодні, 11:32
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Конструкції повинні демонтувати протягом тижня
Як тільки музичний конкурс Євробачення 2017 підійшов до кінця, організатори вирішили розібрати сцену в МВЦ.
Вже 14 травня на одному з сайтів опублікували оголошення, в якому роботодавець шукає різноробів для демонтажу конструкцій після конкурсу. Повідомляється, що заробітки пропонують з 14 по 21 травня, тобто, сцену повинні розібрати протягом тижня. Різноробочим пропонують працювати по 12 годин на день, з умовою оплати 420 грн за зміну.
«Терміново потрібні різноробочі для демонтажу конструкцій після конкурсу Євробачення. Робота з сьогоднішньої ночі і до 21 травня, денна або нічна зміна. Оплата 420 грн за 12-годинну зміну. Оплата в п'ятницю, за кількістю відпрацьованих змін. Територіально робота на станції метро «Лівобережна», - повідомляється в оголошенні.
Джерело: РБК-Україна