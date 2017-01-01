Киян кличуть розбирати головну сцену Євробачення

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Фото: РБК-Україна Євробачення-2017





Конструкції повинні демонтувати протягом тижня

Як тільки музичний конкурс Євробачення 2017 підійшов до кінця, організатори вирішили розібрати сцену в МВЦ.

Вже 14 травня на одному з сайтів опублікували оголошення, в якому роботодавець шукає різноробів для демонтажу конструкцій після конкурсу. Повідомляється, що заробітки пропонують з 14 по 21 травня, тобто, сцену повинні розібрати протягом тижня. Різноробочим пропонують працювати по 12 годин на день, з умовою оплати 420 грн за зміну.

«Терміново потрібні різноробочі для демонтажу конструкцій після конкурсу Євробачення. Робота з сьогоднішньої ночі і до 21 травня, денна або нічна зміна. Оплата 420 грн за 12-годинну зміну. Оплата в п'ятницю, за кількістю відпрацьованих змін. Територіально робота на станції метро «Лівобережна», - повідомляється в оголошенні.

Джерело: РБК-Україна