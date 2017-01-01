Киян попередили про погіршення погодних умов: очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина й ожеледиця

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У найближчу годину 7 лютого з утриманням уночі 8 лютого в столиці очікуються погіршення погодних умов.

У найближчу годину 7 лютого з утриманням уночі 8 лютого в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина та ожеледиця на дорогах.

Окрім того, як прогнозують синоптики, завтра в Києві буде хмарно з проясненням. Вдень невеликий сніг. Вітер східний 7-12 м/с. Температура вночі – 14-16 °, вдень – 10-12 °морозу.

Звертаємося до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Також нагадуємо про прохання комунальних служб не користуватися власним авто під час снігопаду та віддавати, за можливості, перевагу громадському транспорту. Це необхідно для якісного, своєчасного прибирання снігу в умовах снігопаду та дозволить уникнути виникнення заторів на дорогах. Закликаємо водіїв не паркувати приватні автівки на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Автомобілі, які заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.