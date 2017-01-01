Киян розвеселила квартира у стилі Пшонки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Людям, які люблять золото, розкоші та еклектику в інтер'єрі, напевно, цікаво буде подивитися на квартиру, що здатна задовольнити найвибагливіші запити з вищеперерахованих.

Фото саме такої двокімнатки зі шкіряними диванами кольору золота, розмальованою стелею та безліччю репродукцій робіт італійських майстрів опублікували у соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що «ексклюзивна квартира у римському стилі з неординарним дизайном» обійдеться наймачеві майже в 20 тисяч гривень. За ці гроші він отримає можливість жити в престижному центральному районі столиці, власне паркомісце та можливість щодня приходити у цю «оазу розкошів та стилю», де є камін, а в туалеті навіть стоїть скульптура а-ля Стародавня Греція.

Користувачі вже встигли висловити власне враження від побаченого, і воно далеке від бодай найменшого захоплення. Більшість з них цілком щиро цікавилися, хто ж так постарався намішати вкупу те, що в принципі не поєднується, та порівнювали інтер'єр житла з апартаментами прокурора часів Януковича Пшонки. Дехто навіть взагалі додав, що для повної відповідності тут не вистачає золотого батона.





Джерело: Znaj.ua