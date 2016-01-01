Киян та гостей столиці запрошують на ярмарки (АДРЕСИ)
- Вчора, 09:20
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Розсилка
Вихідними у Києві триватимуть сільськогосподарські ярмарки
З метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції.
Так, ярмарки відбудуться:
24 грудня (субота) 2016 року у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського), вул. Милославська (в межах М. Закревського та просп. В. Маяковського);
- Дніпровському районі – б-р І. Шамо, 2-12;
- Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
- Печерському районі – вул. К. Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
- Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць В. Липківського та Богданівської);
- Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
25 грудня (неділя) 2016 року у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Академіка Вільямса та Ломоносова);
- Дніпровському районі – вул. П. Вершигори, 1;
- Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
- Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
- Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.