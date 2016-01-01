Киян, які загуляли, обслуговуватимуть нічні маршрути громадського транспорту (СХЕМА)

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КП «Київпастранс» запускає нічні тролейбусні та автобусні маршрути.

З 30 грудня 2016 року з метою забезпечення транспортного обслуговування пасажирів у нічні години з 23 год. до 6 год. ранку організовується рух трьох нічних тролейбусних маршрутів: №91H «Залізничний вокзал Центральний – вул. Милославська», №92H «Залізничний вокзал Південний – просп. Свободи», №93H «Станція метро «Площа Льва Толстого» – вул. Чорнобильська» та нічного автобусного маршруту: № 137«Залізничний вокзал Центральний – станція метро «Харківська», що курсуватимуть на постійній основі.

Траса слідування нічних маршрутів:

«Хочу зазначити, що організація руху нічного транспорту у Києві – одна із небагатьох петицій, яка не лише отримала більше 10 тисяч голосів, а й наразі втілюється в життя. Вартість проїзду у нічних маршрутах комунального підприємства «Київпастранс» поки що становитиме 3грн. Протягом 20 днів проводитиметься обстеження пасажиропотоку на тролейбусних маршрутах №№ 91Н, 92Н, 93Н та автобусному маршруті № 137. Остаточна економічно обґрунтована ціна буде встановлена після повного моніторингу роботи нових маршрутів у нічний час. Маю надію, нові маршрути користуватимуться попитом серед киян та гостей столиці», - повідомляє генеральний директор КП «Київпастранс».

– тролейбусного маршруту № 91Н «Залізничний вокзал Центральний – вул. Милославська» по трасі: вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Антоновича – бульв. Дружби народів – міст ім. Патона – просп. Соборності – просп. Миру – вул. Будівельників – просп. Визволителів – бульв. Перова – просп. Володимира Маяковського (до вул. Милославська) – просп. Володимира Маяковського – бульв. Перова – просп. Визволителів – вул. Будівельників – просп. Соборності – міст ім. Патона – бульв. Дружби народів – вул. Велика Васильківська – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри;

– тролейбусного маршруту № 92Н «Залізничний вокзал Південний – просп. Свободи» по трасі: вул. Ползунова (в зворотному напрямку вул. Георгія Кірпи) – вул. Івана Огієнка – просп. Повітрофлотський – просп. Перемоги – вул. Данила Щербаківського – вул. Маршала Гречка – просп. Правди –просп. Василя Порика – просп. Свободи;

– тролейбусного маршруту № 93Н «Станція метро «Площа Льва Толстого» – вул. Чорнобильська» по трасі: вул. Велика Васильківська – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – просп. Перемоги – просп. Академіка Палладіна – бульв. Академіка Вернадського – вул. Академіка Єфремова – вул. Чорнобильська – вул. Ірпінська – вул. Чорнобильська – вул. Академіка Єфремова – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – бульв. Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська;

– автобусного маршруту № 137 «Залізничний вокзал Центральний – станція метро «Харківська» в режимі маршрутного таксі по трасі: вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі (в зворотному напрямуку – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського) – вул. Басейна – бульв. Юрія Лесі Українки – вул. Кіквідзе – вул. Саперно-Слобідська – Південний міст – просп. Миколи Бажана – Дніпровська набережна – вул. Княжий затон – просп. Петра Григоренка – вул. Анни Ахматової – вул. Архітектора Вербицького – вул. Декабристів – ст.м. «Харківська».