Киянам не радять пити воду з крана



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ніч із 11 на 12 квітня «Київводоканал» здійснить планове профілактичне промивання мереж у Дарницькому районі та селищі Чапаєвка

Згідно зі щорічним графіком, у ніч із 11 на 12 квітня, з 24:00 до 02:00, «Київводоканал» проводитиме планове профілактичне промивання мереж у селищі Чапаєвка. Про це повідомили в ПАТ «АК «Київводоканал».

Також із 13 на 14 квітня, з 23:00 до 7:00, промиватимуть трубопроводи в Дарницькому районі. Зокрема, до зони робіт потраплять мережі на таких вулицях: Бориспільська, Академіка Горбунова, Зрошувальна, Ремонтна, Ташкентська, а також селища Рембаза та ЗБК-135. Попередньо здійснюється очищення та промивання резервуару чистої води на насосній водопровідній станції «Південний водопарк».

Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити – якщо візуально вода прозора, не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

Як відомо, промивання – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода (у тому числі й у резервуарах) не застоювалась, а її якість – не погіршувалась. Окрім того, під час таких заходів труби очищають від можливого осаду.