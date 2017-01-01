Киянам подовжили термін оплати комунальних послуг за березень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сплатити за житлово-комунальні послуги зі збереженням знижки можна до 25 квітня

Термін оплати за житлово-комунальні послуги у столиці подовжено до 25 квітня. Звертаємо увагу, що сплативши до зазначеної дати, споживачам зберігається знижка 10% на послуги з утримання будинку і прибудинкової території. Рішення прийняте з метою уникнення черг у платіжних касах банківських установ. Окрім того, враховано, що цього місяця більша кількість вихідних днів.

Як повідомили в комунальному підприємстві «Головний інформаційно-обчислювальний центр», платіжні документи почали розповсюджувати вже сьогодні.

Нагадуємо, що для зручності та оперативності платежів кияни можуть оплатити комунальні послуги онлайн через сайти КП «ГІОЦ» та КК «Центр комунального сервісу». Власники «Картки Киянина» та «Моя картка» «Ощадбанку» сплачують за комуналку без комісії. Для решти комісія складає 2%.

Також здійснити платежі можна через платіжні термінали в 69-ти точках прийому споживачів. Адресу найближчої до вас точки прийому можна знайти на сайті «ЦКС».