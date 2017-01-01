Киянам радять не вживати алкоголь, щоб зігрітись

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Поради фахівців щодо уникнення переохолодження і відмороження

У зв’язку зі зниженням температури повітря можливе збільшення кількості випадків переохолодження, обмороження та замерзання. У зв’язку з цим Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертає увагу мешканців міста на основні правила поведінки при низькій температурі повітря.

Поради щодо уникнення переохолодження і відмороження:

взуття повинне бути сухим і не здавлювати ногу;

одяг має бути щільним, легким, не стискувати рух;

перед виходом на вулицю необхідно змазати лице та руки жирним кремом;

необхідно більше рухатися – рухи на холоді посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла;

не торкатися оголеною шкірою до металевих предметів у морозну погоду – це може викликати швидке відмороження.

Перша медична допомога при переохолодженні:

При легкому ступені переохолодження (озноб, м’язове тремтіння, загальна слабкість, важкість пересування, бліда шкіра) потрібно:

При середньому ступеню переохолодження (синюшність губ і шкіри, ослабленням дихання, пульс стає рідшим, з’являється сонливість, втрачається спроможність до самостійного пересування) потрібно:

викликати швидку медичну допомогу;

розтерти постраждалого вовняною тканиною, зробити масаж усього тіла;

поступово відігріти постраждалого, загорнувши його у ковдри або сухий теплий одяг, за можливості прикласти до тіла теплий предмет (гарячу грілку, пляшки із теплою водою);

зігрівання повинно бути поступовим, щоб не було різкого перепаду температур.

Під час важкого ступеню переохолодження (з’являється втрата свідомості, життєві функції поступово вгасають) потрібно:

дати тепле пиття, якщо потерпілий при свідомості;

викликати швидку медичну допомогу;

виконати всі заходи першої допомоги, як і при середньому ступені переохолодження.

Перша медична допомога при відмороженнях:

помістити постраждалого з будь-яким видом відмороження в тепле приміщення;

дати постраждалому гарячий напій;

розтерти щоки, ніс, вуха, якщо вони побіліли, чистою рукою до почервоніння і появи поколювання;

розтерти відморожену частину тіла спиртом, горілкою або одеколоном;

не можна розтирати снігом, тому що сніг не зігріває, а прохолоджує відморожені ділянки та ушкоджує шкіру;

примусити постраждалого під час розтирання намагатися рухати ушкодженими кінцівками;

розтирання заборонене, якщо з’явилося припухання відмороженого місця або пухирі. Покласти на таке відморожене місце пов’язку з товстим прошарком вати і доставити постраждалого до лікаря.

Також фахівці радять не вживати алкоголь, щоб зігрітись. Адже це лише створює ілюзію того, що людині тепло, тому вона може не відчути, якщо виникне потреба зігрітись. Насправді вживання алкоголю під час перебування на морозі порушує терморегуляцію організму, що може призвести до переохолодження. Окрім того, алкоголь знижує імунітет, тому організм у стані сп’яніння більш сприйнятливий до вірусів.