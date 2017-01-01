Киянам радять об'їжджати станцію метро «Лівобережна»

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Із 18 лютого вестибюль № 2 станції «Лівобережна» закривається на ремонт

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» закликає пасажирів, за можливості, користуватися іншими станціями метрополітену на час ремонту. Хто користується виключно «Лівобережною», необхідно зважити на те, що знадобиться трохи більше часу, щоб скористатися станцією.

Роботи триватимуть близько місяця, після чого вестибюль № 2 буде відчинено та зачинено інший. Запустити оновлену станцію в звичайному режимі заплановано в кінці квітня.

Окрім того, як повідомляють у «Київському метрополітені», з 18 лютого для пасажирів буде відкрито вестибюль № 2 станції «Героїв Дніпра» та до 31 серпня 2017 зачинено вестибюль № 1.

Поради пасажирам для уникнення черг:

придбати картку та поповнити заздалегідь;

готувати кошти для оплати завчасно;

купувати жетони в автоматах;

користуватися Mastercard PayPass.

Комунальне підприємство закликає пасажирів із розумінням поставитись до тимчасових незручностей.