Киянам розповіли, куди звертатися за втраченими речами

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Тепер кияни можуть відшукати загублені речі через контакт-центр 1551, який долучився до онлайн-проекту «Бюро знахідок»

Аби відшукати загублені чи повернути знайдені речі власникам мешканці столиці можуть звернутися до «Контактного центру міста Києва 1551». Повідомлення про загублену/знайдену річ прийматимуться цілодобово за телефоном гарячої лінії 1551 та будуть опрацьовані за допомогою онлайн-сервісу «Бюро знахідок».

Як розповів керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, нещодавно комунальна установа «Контактний центр міста Києва» долучилася до проекту «Бюро знахідок», підписавши відповідний меморандум про співпрацю з громадською організацією «LuckFind». Відповідно до меморандуму, столичний контакт-центр став комунікаційною платформою, за допомогою якої кияни зможуть залишати інформацію про загублені/знайдені речі.

Так, КБУ «Контактний центр міста Києва» та ГО «LuckFind» створили ефективний механізм координації між особою, яка бажає повернути знайдену річ та особою, яка щось втратила. Окрім того, впроваджена система внутрішнього контролю, яка спрямована на те, щоб мінімізувати ризики шахрайства.

Повідомлення про знайдені або загублені речі можна залишити, зателефонувавши за номерами 15-51 (зі стаціонарного), (044) 205-73-37 (із мобільного). При цьому необхідно лише надати стислу інформацію про загублену чи знайдену річ і свої контакти для зворотного зв’язку.

«Створення максимально комфортних умов для проживання в столиці – важливе завдання міської влади. Задля цього ми постійно працюємо над впровадженням нових і вдосконаленням існуючих зручних сервісів для киян. Сподіваюся, що онлайн-сервіс «Бюро знахідок» стане ефективним інструментом для пошуку загублених документів, ключів та інших цінних речей», – зазначив Володимир Бондаренко та закликав мешканців активно долучатися до онлайн-проекту «Бюро знахідок», адже, чим більше людей користуватимуться цим сервісом, тим ефективніше він працюватиме.