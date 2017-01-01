Киянам та гостям столиці радять об'їжджати Одеську площу

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Ремонт дороги

5 та 6 травня рух транспорту на підходах до шляхопроводу на Одеській площі буде обмежено

У рамках капітального ремонту шляхопроводу на Одеській площі проводитимуться роботи з фрезерування покриття проїжджої частини підходів до шляхопроводу, у зв’язку з чим буде обмежено рух транспорту:

5 травня з 08:00 до 18:00 з боку вул. Академіка Заболотного;

6 травня з 08:00 до 18:00 з боку Кільцевої дороги.

Про це інформує КК «Київавтодор», повідомляє «Главком»

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.