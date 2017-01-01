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    Киянам та гостям столиці радять об'їжджати Одеську площу

    • Сьогодні, 07:08
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    Ремонт дороги
    Ремонт дороги

    5 та 6 травня рух транспорту на підходах до шляхопроводу на Одеській площі буде обмежено

    У рамках капітального ремонту шляхопроводу на Одеській площі проводитимуться роботи з фрезерування покриття проїжджої частини підходів до шляхопроводу, у зв’язку з чим буде обмежено рух транспорту:

    • 5 травня з 08:00 до 18:00 з боку вул. Академіка Заболотного;
    • 6 травня з 08:00 до 18:00 з боку Кільцевої дороги.

    Про це інформує КК «Київавтодор», повідомляє «Главком»

    Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

    ЖКГ Київ благоустрій
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