Киянам зроблять перерахунок за опалення

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Понад 50 тисяч киян отримають перерахунок за опалення через виявлені порушення

Загалом із 23 січня й до сьогодні Житлово-комунальна інспекція в місті Києві отримала 301 скаргу. Міська влада виявила низку порушень, у результаті перед «Київенерго» поставлене питання про перерахунок. У зв’язку з цим понад 50 тисяч родин отримають перерахунок. Про це сьогодні журналістам повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Заступник голови звернув увагу представників засобів масової інформації на виявлені проблеми.

«Ми виявили неправомірні нарахування в будинках із лічильниками: показники лічильників або не знімались, або несвоєчасно були зняті. Виявлено нетипові проблеми, такі як некоректна робота лічильника, помилки при виготовленні проектної документації на встановлення будинкового лічильника. Наші інспектори зафіксували неполадки в роботі лічильників та інших елементів теплопунктів, наприклад непрацездатні регулятори перепаду тиску, що в свою чергу призводить до перевитрат теплоносія», – сказав він.

Петро Пантелеєв також назвав проблемами, що стали причиною некоректних нарахувань, невідповідність площ – коли заявлена опалювальна площа нижча, ніж фактична, на яку нараховується тепло. Це спричинене добудовами, перебудовами і нелегальним збільшенням опалювальних площ.

«Також причиною таких нарахувань стають квартирні лічильники, коли деякі мешканці не подають обсяги споживання. У результаті спожите ними тепло нараховувалося іншим мешканцям, які не мають квартирних приладів обліку. Адже теплопостачальник за наявності приладу обліку зобов’язаний нараховувати за його показниками», – зазначив заступник голови КМДА.

У розмові з представниками ЗМІ Петро Пантелеєв звернув увагу на те, що «принципово важливим дорученням міської влади теплопостачальним організаціям є спільне з мешканцями зняття показників теплового лічильника. Уже зараз понад 4 тисячі киян відправили заявки на спільне зняття показників. Тобто за останній місяць кількість охочих перевірити прозорість нарахувань збільшилася на тисячу».