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    Кияни і гості столиці мають можливість безкоштовно перевіритися на наявність ВІЛ-інфекції і гепатиту

    • Сьогодні, 10:42
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    22 квітня у Хрещатому парку можна буде безкоштовно перевіритися на наявність ВІЛ-інфекції і гепатиту В/С

    Завтра, 22 квітня, з 09:00 до 20:00 у Хрещатому парку біля Арки Дружби Народів працюватимуть мобільні медичні лабораторії для анонімного безкоштовного експрес-тестування та консультації на наявність ВІЛ-інфекції і гепатиту В/С.

    Як повідомляє Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, таке чергування відбудеться в рамках молодіжного фестивалю «Куіv Ореn Smile» за ініціативи громадської організації «Ліга життя». 

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