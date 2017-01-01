Кияни можуть безкоштовно проконсультуватись у юриста та психолога



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фахiвцi Київського міського центру ciм'ї «Родинний дiм» на безоплатнiй основі проводять iндивiдуальнi консультації.

Відвідувачі можуть проконсультуватися у юриста з питань сімейного, цивільного та трудового права. Крім цього, можна отримати консультацію психолога з питань гармонiзацiI стосунків в парi, гармонiзацiI стосунків з батьками, дiтьми, самореалiзацiї та самопізнання, кризи розлучення, попередження домашнього насильства та інших негативних проявів в сім’ї.

Послуги центру - безкоштовнi.

Київський мiський центр ciм'ї «Родинний дiм» - це комунальна установа, що фінансуєтъся з бюджету міста. Головне його завдання - практична реалiзацiя сімейної політики та популяризацiя кращих родинних звичаїв i традицій.

Джерело: Вечірній Київ