Кияни стають у чергу, щоб здати кров для поранених бійців АТО

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Більшість добровольців прийшли до Центру, бо дізналися, що до госпіталю планують доправити борт із пораненими під Авдіївкою військовими

Мешканці столиці почали активно здавати кров, щоб допомогти пораненим захисникам. Кількість донорів стрімко зросла – тільки упродовж п'ятниці, 3 лютого, здати кров до Військового госпіталю у Києві прийшли понад сотню людей.

У плановому режимі в центрі крові Центрального клінічного госпіталю кров здають до 30 людей за день, але нині тут доведеться навіть постояти у черзі.

«У зв'язку із загостренням на Сході люди більше активувалися і більше приходять здавати кров. Групи потрібні всі, але треба щоб кров була свіжа», – каже заступник начальника Центру крові Андрій Собченко.

Від ранку надто багато донорів з другою позитивною групою, тому їх просять прийти в інший день. На сьогодні є потреба у четвертій негативній та першій.

Зазначимо, що частина донорів сьогодні прийшли планово. Більшість – бо дізналися, що до госпіталю планують доправити борт із пораненими під Авдіївкою військовослужбовцями.

Щоб здати кров, необхідно кілька днів дотримуватися режиму здорового харчування, напередодні – не їсти жирного, не вживати алкогольні напої та не курити. Здавати кров не рекомендують також людям, молодшим 18 років та тим, хто важить менше 50 кілограмів.

А от сама процедура забору крові займає близько 10 хвилин. Як кияни допомагали пораненим бійцям кров'ю – дивіться у сюжеті: