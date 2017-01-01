Кияни відключають опалення через весняне потепління

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Щоб відключити все місто, необхідно рішення столичної влади

Понад 600 киян подали заявки до «Київенерго» на відключення опалення. Люди нарікають, що у квартирах дуже спекотно при температурі +15 С на вулиці, а платіжки за послугу цьогоріч скажені.

У багатьох квартирах відчинені вікна, тож опалюється, по суті, вулиця та повітря. За цей дискомфорт люди сплачують гроші – і їм це прикро. Надто ж, що в Києві є будинки, де батареї вже тиждень, як охололи – це ОСББ, які самі попросили централізовано відімкнути їх від опалення.

«Подвійне враження: з одного боку, трошки холоднувато, з іншого – заощаджуємо», - кажуть там.

Оцінити в грошах можливу економію у «Київенерго» не беруться, бо в будинках із лічильниками і без того фіксується зниження температури теплоносія. Із 10 тисяч київських будинків можливість за власним бажанням відмовитись од опалення має лише півсотні, а решта залежить від рішення КМДА.

За законом, місцева влада може приймати рішення про закінчення опалювального сезону лише після того, як три доби поспіль середня температура не впаде нижче +8 С. Поки ж вона вище шести не піднімалася, а останні +18 С були радше тимчасовою аномалією.

Синоптики обіцяють у ближчі дні дощі та зниження температури по всій країні. Тож квапитися з рішенням про дострокове завершення опалювального сезону в адміністрації не планують.

Джерело: ТСН