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    Кияни за два дні зібрали гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки

    • Сьогодні, 06:02
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    Небайдужі громадяни приймають участь у наданні гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки

    Буквально за два дні столичні компанії і комунальні підприємства зібрали та підготували до відправки близько 6 тис. ковдр, 10 т питної бутильованої води, 2 тис. комплектів утеплених курток і штанів, понад 3 тис. індивідуальних медичних аптечок і 5 тис. продуктових наборів.

    «Столичні комунальні ринки зібрали цукор і чай, згущене молоко та консерви, свічки, тощо. Мені надзвичайно приємно, що у цей важкий час не знайшлося нікого, хто не зголосився б на наш заклик про допомогу. Для проведення збору гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки у Києві відкрито 30 пунктів прийому необхідних речей на базі раніше розгорнутих пунктів обігріву. Допомагають і підприємства та організації, і прості люди. І це вражає. Це означає, що ніякий ворог, ніяка агресія не страшна країні, люди якої – разом, які чуйні одне до одного», – переконаний перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

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    За його словами, відправка зібраної допомоги відбудеться 4 лютого, однак збір продовжуватиметься й надалі.

    «Я знаю, що зараз і райони окремо збирають вантажівки на відправлення, і окремі громадські організації займаються цим питанням, – розповів Геннадій Пліс. – Збір необхідних речей наразі триває, тож кожен киянин може реально допомогти людям, які зіткнулися із жахами війни. Мені боляче за країну, та я переконаний, що добрі серця та добрі справи кожного з нас допоможуть нам пережити ці складні часи. Від імені мера та від себе особисто дякую всім промисловцям, торговельним мережам, комунальним установам та організаціям Києва, киянам які відгукнулися на наш заклик і надали допомогу людям. Слава Україні!».

    Нагадаємо, що у столиці проводиться збір гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки, які постраждали від активізації бойових дій на сході країни. Пункти прийому речей розгорнуто на базі пунктів обігріву – в Києві їх налічується 30. Їх можна знайти за адресами.

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    Кияни за два дні зібрали гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки
    Кияни за два дні зібрали гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки
    Кияни за два дні зібрали гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки
    Кияни за два дні зібрали гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки
    Кияни за два дні зібрали гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки
    Кияни за два дні зібрали гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки
    Кияни за два дні зібрали гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки
    Кияни за два дні зібрали гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки
    Кияни за два дні зібрали гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки
    Кияни за два дні зібрали гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки

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