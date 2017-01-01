Кияни за два дні зібрали гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Небайдужі громадяни приймають участь у наданні гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки

Буквально за два дні столичні компанії і комунальні підприємства зібрали та підготували до відправки близько 6 тис. ковдр, 10 т питної бутильованої води, 2 тис. комплектів утеплених курток і штанів, понад 3 тис. індивідуальних медичних аптечок і 5 тис. продуктових наборів.

«Столичні комунальні ринки зібрали цукор і чай, згущене молоко та консерви, свічки, тощо. Мені надзвичайно приємно, що у цей важкий час не знайшлося нікого, хто не зголосився б на наш заклик про допомогу. Для проведення збору гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки у Києві відкрито 30 пунктів прийому необхідних речей на базі раніше розгорнутих пунктів обігріву. Допомагають і підприємства та організації, і прості люди. І це вражає. Це означає, що ніякий ворог, ніяка агресія не страшна країні, люди якої – разом, які чуйні одне до одного», – переконаний перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

За його словами, відправка зібраної допомоги відбудеться 4 лютого, однак збір продовжуватиметься й надалі.

«Я знаю, що зараз і райони окремо збирають вантажівки на відправлення, і окремі громадські організації займаються цим питанням, – розповів Геннадій Пліс. – Збір необхідних речей наразі триває, тож кожен киянин може реально допомогти людям, які зіткнулися із жахами війни. Мені боляче за країну, та я переконаний, що добрі серця та добрі справи кожного з нас допоможуть нам пережити ці складні часи. Від імені мера та від себе особисто дякую всім промисловцям, торговельним мережам, комунальним установам та організаціям Києва, киянам які відгукнулися на наш заклик і надали допомогу людям. Слава Україні!».

Нагадаємо, що у столиці проводиться збір гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки, які постраждали від активізації бойових дій на сході країни. Пункти прийому речей розгорнуто на базі пунктів обігріву – в Києві їх налічується 30. Їх можна знайти за адресами.