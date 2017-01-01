Кияни зустрінуть травневі свята без гарячої води

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Гідравличні випробування

У столиці відновлено гідравлічні випробування тепломереж

У Києві відновлено гідравлічні випробування тепломереж, що були призупинені з метою уникнення відключень гарячої води в період зниження температури повітря. Так, із 24 квітня гідровипробування проводять у Святошинському, Оболонському, Голосіївському, Подільському, Солом’янському районах столиці. Про це повідомили в ПАТ «Київенерго».

Окрім того, з 24 квітня до 8 травня випробування тепломереж триватимуть від станції теплопостачання «Біличі» та районних котелень «Теремки», «Мінська», «Центральна». На цей період гаряче водопостачання буде тимчасово припинено для 299 житлових будинків, 11 лікувальних закладів, 15 дитсадків, 13 шкіл і 85 відомств у Святошинському районі; 80 житлових будинків, 2 лікувальних заклади, 6 дитсадків, 4 шкіл і 22 відомства – в Оболонському; 5 житлових будинків та 4 відомств – у Подільському; 29 житлових будинків, 3 дитсадків, 2 шкіл, 6 відомств – у Голосіївському.

Із 25 квітня до 8 травня випробування тепломереж проводитимуть від районної котельні «Микольська Борщагівка». На цей період гаряче водопостачання тимчасово припинять для 511 житлових будинків, 6 лікувальних закладів, 35 дитячих садків, 22 шкіл, 140 відомств у Святошинському районі; 4 житлових будинків та 4 відомств – у Солом᾽янському.

Дізнатися терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній вулиці міста можна на сайті «Київенерго», для цього необхідно обрати свій район і вулицю, після чого на екрані з’явиться інформація про термін тимчасової відсутності гарячої води.

ПАТ «Київенерго» закликає киян бути уважними та дотримуватись заходів безпеки: при виникненні провалин ґрунту чи асфальту або появи води чи пари на поверхні за жодних обставин не наближатися до них до приїзду оперативно-відновлювальних бригад. Про пошкодження слід інформувати контакт-центр підприємства за номером 15-88 (з мобільного – 202-15-88).

Компанія також закликає водіїв не паркувати автівки над люками теплових камер, що підвищує ймовірність пошкодження транспорту та унеможливлює оперативне відключення пошкоджених ділянок.

Гідравлічні випробування – це метод діагностики, що застосовується компанією щороку одразу після закінчення опалювального сезону і до серпня включно, щоб завчасно виявити та полагодити пошкоджені та зношені ділянки тепломереж. Згідно нормативам, випробування здійснюються за допомогою води температурою до +40°С, що подається до тепломереж із підвищеним тиском. Через це технологічно неможливо випробувати тепломережу без відключення гарячої води.