Киянин допоміг рятувальникам зняти чоловіка з пішохідного мосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заради життя

9 березня, близько 13:30, працівники Київської служби порятунку отримали повідомлення, що на пілоні Паркового пішохідного мосту перебуває чоловік, який поводиться агресивно та ризикує впасти.

Як повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій департаменту благоустрою та збереження природного середовища Роман Ткачук, серед громадян, які перебували поруч, знайшовся небайдужий чоловік, який допоміг рятувальникам. Киянин піднявся до чоловіка, наблизився до нього, вхопив, аби той не мав змоги стрибнути, і тримав до останнього, навіть коли чоловік вдарив його пляшкою по голові.

На допомогу вже поспішали представники поліції та рятувальники КАРС, які допомогли зняти чоловіка та передали його до швидкої медичної допомоги.

Столичне управління з надзвичайних ситуацій висловлює вдячність небайдужому киянинові за допомогу.

«Для нас усіх це такий простий, але яскравий приклад людяності та мужності. Людина, яка йшла у своїх справах, не змогла пройти повз та залишитись осторонь, а, навпаки, ризикуючи власним життям врятувала життя іншого», – зазначив Роман Ткачук.