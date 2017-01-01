Киянина засудили до 15 років ув'язнення за вбивство
- Сьогодні, 15:34
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Розсилка
Печерський районний суд Києва засудив до 15 років позбавлення волі 45-річного жителя Києва, який вбив сокирою чоловіка.
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Інцидент стався 3 грудня 2015 року в одній із квартир столиці. Під час сварки, яка виникла між чоловіками, зловмисник наніс постраждалому численні удари сокирою по голові та руках.
Під час судово-медичної експертизи на тілі постраждалого виявили близько 18 ударів сокирою по голові та не менше 5 ударів — по кінцівкам рук.
Окрім того, обвинувачений викрав ювелірні вироби постраждалого на суму 300 тис. грн. та зник з місця вчинення злочину.
Наразі вироком суду злочинця визнано винним у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст.115 (умисне вбивство), ч.4 ст.185 (крадіжка) КК України та призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.
Джерело: УНН