Кличко: 2016-й рік був набагато більш позитивним для розвитку міста, ніж попередні роки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

2016-й рік був набагато більш позитивним для розвитку міста, ніж попередні роки. Зокрема, столиці вдалося інвестувати значні кошти в розвиток інфраструктури. Про це в інтерв’ю телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко.

«Нам багато чого вдалося зробити у 2016-му, і у нас, так само, є багато завдань, які ми продовжимо реалізовувати наступного року. 2016-й був показовим для нас. Адже кожен розуміє: щоб відремонтувати дороги, побудувати нові дитячі садки, нові об’єкти інфраструктури міста – потрібні час і значні кошти. Нам цього року вдалося на 30% збільшити бюджет міста завдяки додатковим надходженням – і ці кошти ми спрямували на розвиток інфраструктури», - підкреслив Віталій Кличко.

Він додав, що місто продовжить і у наступному році вкладати значні інвестиції в інфраструктуру Києва.

«Зокрема, ми повністю відкриємо Поштову площу, плануємо відремонтувати щонайменше 300 кілометрів столичних доріг, а за три роки запустити Подільсько-Воскресенський міст», - зазначив міський голова.

Віталій Кличко наголосив, що 2016-й рік був набагато більш позитивним для розвитку міста, ніж попередні роки.

«Ми багато зробили у цьому році, і у нас великі плани на наступний рік. Часто втілити їх непросто, однак я впевнений: без боротьби не буде перемоги. І ми продовжимо працювати над тим, аби зробити Київ сучасним, комфортним європейським містом. У 2016-му нам вдалося закласти міцний фундамент для того, аби змінити нашу столицю», - підсумував Віталій Кличко.