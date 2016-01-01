  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Кличко: 2016-й рік був набагато більш позитивним для розвитку міста, ніж попередні роки

    • Сьогодні, 08:43
    • Розсилка

    2016-й рік був набагато більш позитивним для розвитку міста, ніж попередні роки. Зокрема, столиці вдалося інвестувати значні кошти в розвиток інфраструктури. Про це в інтерв’ю телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко.

    «Нам багато чого вдалося зробити у 2016-му, і у нас, так само, є багато завдань, які ми продовжимо реалізовувати наступного року. 2016-й був показовим для нас. Адже кожен розуміє: щоб відремонтувати дороги, побудувати нові дитячі садки, нові об’єкти інфраструктури міста – потрібні час і значні кошти. Нам цього року вдалося на 30% збільшити бюджет міста завдяки додатковим надходженням – і ці кошти ми спрямували на розвиток інфраструктури», - підкреслив Віталій Кличко.

    Він додав, що місто продовжить і у наступному році вкладати значні інвестиції в інфраструктуру Києва.

    «Зокрема, ми повністю відкриємо Поштову площу, плануємо відремонтувати щонайменше 300 кілометрів столичних доріг, а за три роки запустити Подільсько-Воскресенський міст», - зазначив міський голова.

    Віталій Кличко наголосив, що 2016-й рік був набагато більш позитивним для розвитку міста, ніж попередні роки.

    «Ми багато зробили у цьому році, і у нас великі плани на наступний рік. Часто втілити їх непросто, однак я впевнений: без боротьби не буде перемоги. І ми продовжимо працювати над тим, аби зробити Київ сучасним, комфортним європейським містом. У 2016-му нам вдалося закласти міцний фундамент для того, аби змінити нашу столицю», - підсумував Віталій Кличко.

    Віталій Кличко Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ